Free Azov — в Киеве люди снова вышли на акцию в поддержку военнопленных
В Киеве прошла акция Free Azov в поддержку украинских военных, которые сейчас находятся в плену у войск России. Родственники и друзья, а также другие небезразличные граждане собрались в воскресенье, 14 апреля.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
Акция в Киеве 13 апреля
В Киеве прошла очередная мирная демонстрация, организованная активистами, которые стремятся привлечь внимание к вопросу украинских военнопленных.
Одна из девушек, вышедшая на акцию, рассказала, что ее друг находится в плену уже год и месяц.
Люди вышли на акцию Free Azov, чтобы выразить поддержку украинским военнопленным.
Они рассказывают, что участвуют в собраниях еженедельно и теперь часто видят среди участников акции уже знакомые им лица. К акции присоединяются и водители.
Напомним, что Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".
Ранее мы писали, что во Львове в субботу, 6 апреля, прошла очередная акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.
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