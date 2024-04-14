Free Azov — в Киеве люди снова вышли на акцию в поддержку военнопленных

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прошла акция Free Azov в поддержку украинских военных, которые сейчас находятся в плену у войск России. Родственники и друзья, а также другие небезразличные граждане собрались в воскресенье, 14 апреля.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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В Киеве прошла очередная мирная демонстрация, организованная активистами, которые стремятся привлечь внимание к вопросу украинских военнопленных.

Одна из девушек, вышедшая на акцию, рассказала, что ее друг находится в плену уже год и месяц.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Люди вышли на акцию Free Azov, чтобы выразить поддержку украинским военнопленным.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Они рассказывают, что участвуют в собраниях еженедельно и теперь часто видят среди участников акции уже знакомые им лица. К акции присоединяются и водители.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".

Ранее мы писали, что во Львове в субботу, 6 апреля, прошла очередная акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.