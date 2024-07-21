Акція Free Azov у Києві — рідні полонених азовців вимагають пришвидшити звільнення бійців

Акція Free Azov у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві рідні полонених бійців "Азова" вийшли на вулиці, аби нагадати про захисників, яких досі не вдалося повернути в Україну. Учасники акції вимагають пришвидшити процес звільнення військових.

На акції побували кореспонденти Новини.LIVE.

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Рідна сестра одного з військовополонених розповіла, як її брат із побратимами потрапили у полон.

"28 місяців він з побратимами в полоні. Вони стояли в місті Маріуполь на заводі Ілліча, вони обороняли місто до останнього. У них не лишалося ні медикаментів, ні ліків, ні їжі. 4 квітня вони потрапили всі до полону. Сюди ми приходимо для того, щоб нарешті побачити їх вдома", — каже дівчина.

На акцію прийшла мати одного з захисників, який наразі перебуває в російському полоні.

"Захищав Маріуполь, був в "Азовсталі". За наказом Головнокомандувача вийшли в полон. Вже 2 роки в колонії, з ним зв'язку ніякого немає. Сьогодні в нього День народження", — розповіла жінка.

Акція Free Azov у Києве. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 17 липня під час обміну полоненими вдалося повернути додому військових Збройних сил України, бійців Національної гвардії та прикордонників.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав загальну кількість українців, яких повернули з російського полону. За його словами, цифри вже досягли тисячної відмітки.

Раніше ми писали, що Міжнародний кримінальний суд та українські слідчі розслідують катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях. На їх територіях ворог стратив понад 100 військових.