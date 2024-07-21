Акция Free Azov в Киеве — родные пленных азовцев требуют ускорить освобождение бойцов

Free Azov — в Киеве родные пленных бойцов "Азова" вышли на улицы
В Киеве родные пленных бойцов "Азова" вышли на улицы, чтобы напомнить о защитниках, которых до сих пор не удалось вернуть в Украину. Участники акции требуют ускорить процесс освобождения военных.
На акции побывали корреспонденты Новини. LIVE.
Третий год в русском плену
Родная сестра одного из военнопленных рассказала, как ее брат с побратимами попали в плен.
"28 месяцев он с побратимами в плену. Они стояли в городе Мариуполь на заводе Ильича, они обороняли город до последнего. У них не оставалось ни медикаментов, ни лекарств, ни еды. 4 апреля они попали все в плен. Сюда мы приходим для того, чтобы наконец увидеть их дома", — говорит девушка.
На акцию пришла мать одного из защитников, который сейчас находится в российском плену.
"Защищал Мариуполь, был в "Азовстали". По приказу Главнокомандующего вышли в плен. Уже 2 года в колонии, с ним связи никакой нет. Сегодня у него День рождения", — рассказала женщина.
Напомним, 17 июля во время обмена пленными удалось вернуть домой военные Вооруженные силы Украины, бойцов Национальной гвардии и пограничников.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал общее количество украинцев, возвращенных из российского плена. По его словам, цифры уже достигли тысячной отметки.
Ранее мы писали, что Международный уголовный суд и украинские следователи расследуют пытки и жестокое обращение с украинскими военнопленными в российских тюрьмах. На их территориях враг казнил более 100 военных.
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