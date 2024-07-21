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Free Azov — в Киеве родные пленных бойцов "Азова" вышли на улицы

21 июля 2024 23:04
Галина Шподарева - редактор
Акция Free Azov в Киеве — родные пленных азовцев требуют ускорить освобождение бойцов
Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини. LIVE
Галина Шподарева - редактор

В Киеве родные пленных бойцов "Азова" вышли на улицы, чтобы напомнить о защитниках, которых до сих пор не удалось вернуть в Украину. Участники акции требуют ускорить процесс освобождения военных.

На акции побывали корреспонденты Новини. LIVE.

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Родная сестра одного из военнопленных рассказала, как ее брат с побратимами попали в плен.  

"28 месяцев он с побратимами в плену. Они стояли в городе Мариуполь на заводе Ильича, они обороняли город до последнего. У них не оставалось ни медикаментов, ни лекарств, ни еды. 4 апреля они попали все в плен. Сюда мы приходим для того, чтобы наконец увидеть их дома", — говорит девушка.

На акцию пришла мать одного из защитников, который сейчас находится в российском плену. 

"Защищал Мариуполь, был в "Азовстали". По приказу Главнокомандующего вышли в плен. Уже 2 года в колонии, с ним связи никакой нет. Сегодня у него День рождения", — рассказала женщина.

Free Azov — в Киеве родные пленных бойцов "Азова" вышли на улицы - фото 1
Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 17 июля во время обмена пленными удалось вернуть домой военные Вооруженные силы Украины, бойцов Национальной гвардии и пограничников.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал общее количество украинцев, возвращенных из российского плена. По его словам, цифры уже достигли тысячной отметки.

Ранее мы писали, что Международный уголовный суд и украинские следователи расследуют пытки и жестокое обращение с украинскими военнопленными в российских тюрьмах. На их территориях враг казнил более 100 военных.

Киев митинг акция военные пленные полк "Азов"

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