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Генпрокуратура ідентифікувала майже сотню окупантів, причетних до злочинів у Бучі

22 лютого 2023 11:58
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Офіс генпрокурора ідентифікував 91 російського військового, причетного до злочинів у Бучі
Генпрокурор Андрій Костін показав американським конгресменам наслідки окупації Бучі
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У місті Буча за час російської окупації було убито близько 700 мирних жителів. Генпрокуратура уже ідентифікувала 91 російського військового, причетного до цих злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін разом із американськими конгресменами відвідав місто Бучу, продемонструвавши гостям України наслідки російської окупації Київської області.

Костін нагадав, що окупанти тільки у Бучанському районі Київщини скоїли за місяць окупації 9000 злочинів.

Загинуло 1700 мирних мешканців, з них близько 700 — у одній лише Бучі.

"Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя "руського миру" та режиму рф, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права", – наголосив очільник Генпрокуратури.

Ідентифікація злочинців

Українська правоохоронна система зараз займається виявленням російських військових, які брали участь у окупації українських територій.

Так, станом на цю хвилину ідентифіковано уже 91 військовослужбовця російської армії, причетного до злочинів у Бучі.

"Розраховуємо на підтримку в створенні Міжнародного трибуналу для притягнення керівництва рф до відповідальності. Справедливість для жертв війни – це справедливість для світу", – з таким проханням звернувся Андрій Костін до представників Конгресу США.

Нагадаємо, що журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі. Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку.

Фото: Telegram ОГП

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