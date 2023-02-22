Офіс генпрокурора ідентифікував 91 російського військового, причетного до злочинів у Бучі

Генпрокурор Андрій Костін показав американським конгресменам наслідки окупації Бучі

У місті Буча за час російської окупації було убито близько 700 мирних жителів. Генпрокуратура уже ідентифікувала 91 російського військового, причетного до цих злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Жертви бучанських звірств

Генеральний прокурор України Андрій Костін разом із американськими конгресменами відвідав місто Бучу, продемонструвавши гостям України наслідки російської окупації Київської області.

Костін нагадав, що окупанти тільки у Бучанському районі Київщини скоїли за місяць окупації 9000 злочинів.

Загинуло 1700 мирних мешканців, з них близько 700 — у одній лише Бучі.

"Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя "руського миру" та режиму рф, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права", – наголосив очільник Генпрокуратури.

Ідентифікація злочинців

Українська правоохоронна система зараз займається виявленням російських військових, які брали участь у окупації українських територій.

Так, станом на цю хвилину ідентифіковано уже 91 військовослужбовця російської армії, причетного до злочинів у Бучі.

"Розраховуємо на підтримку в створенні Міжнародного трибуналу для притягнення керівництва рф до відповідальності. Справедливість для жертв війни – це справедливість для світу", – з таким проханням звернувся Андрій Костін до представників Конгресу США.

Нагадаємо, що журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі. Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку.

Фото: Telegram ОГП