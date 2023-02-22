Офис генпрокурора идентифицировал 91 российского военного, причастного к преступлениям в Буче

Генпрокурор Андрей Костин показал американским конгрессменам последствия оккупации Бучи

В городе Буча за время российской оккупации было убито около 700 мирных жителей. Генпрокуратура уже идентифицировала 91 российского военного, причастного к этим преступлениям.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Жертвы бучанских зверств

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин вместе с американскими конгрессменами посетил Бучу, продемонстрировав гостям Украины последствия российской оккупации Киевской области.

Костин напомнил, что оккупанты только в Бучанском районе Киевщины совершили за месяц оккупации 9000 преступлений.

Погибли 1700 мирных жителей, из них около 700 — в одной только Буче.

"После освобождения мы обнаружили массовые захоронения с изуродованными телами мужчин, женщин, детей. Пытки, убийства, сексуальное насилие. Это и есть настоящее лицо "русского мира" и режима рф, основанного на полном пренебрежении принципами прав человека и гуманитарного права", — подчеркнул глава Генпрокуратуры.

Идентификация преступников

Украинская правоохранительная система сейчас занимается обнаружением российских военных, участвовавших в оккупации украинских территорий.

Так, по состоянию на эту минуту идентифицирован уже 91 военнослужащий российской армии, причастный к преступлениям в Буче.

"Рассчитываем на поддержку в создании Международного трибунала для привлечения руководства рф к ответственности. Справедливость для жертв войны — это справедливость для мира", — с такой просьбой обратился Андрей Костин к представителям Конгресса США.

Напомним, что журналисты The New York Times идентифицировали десятки российских военных, убивавших гражданских в Буче. Речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка.

Фото: Telegram ОГП