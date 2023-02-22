Офис генпрокурора идентифицировал 91 российского военного, причастного к преступлениям в Буче

Генпрокуратура идентифицировала почти сотню окупантов, причастных к преступлениям в Буче
В городе Буча за время российской оккупации было убито около 700 мирных жителей. Генпрокуратура уже идентифицировала 91 российского военного, причастного к этим преступлениям.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
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Жертвы бучанских зверств
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин вместе с американскими конгрессменами посетил Бучу, продемонстрировав гостям Украины последствия российской оккупации Киевской области.
Костин напомнил, что оккупанты только в Бучанском районе Киевщины совершили за месяц оккупации 9000 преступлений.
Погибли 1700 мирных жителей, из них около 700 — в одной только Буче.
"После освобождения мы обнаружили массовые захоронения с изуродованными телами мужчин, женщин, детей. Пытки, убийства, сексуальное насилие. Это и есть настоящее лицо "русского мира" и режима рф, основанного на полном пренебрежении принципами прав человека и гуманитарного права", — подчеркнул глава Генпрокуратуры.
Идентификация преступников
Украинская правоохранительная система сейчас занимается обнаружением российских военных, участвовавших в оккупации украинских территорий.
Так, по состоянию на эту минуту идентифицирован уже 91 военнослужащий российской армии, причастный к преступлениям в Буче.
"Рассчитываем на поддержку в создании Международного трибунала для привлечения руководства рф к ответственности. Справедливость для жертв войны — это справедливость для мира", — с такой просьбой обратился Андрей Костин к представителям Конгресса США.
Напомним, что журналисты The New York Times идентифицировали десятки российских военных, убивавших гражданских в Буче. Речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка.
Фото: Telegram ОГП