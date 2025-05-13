Інфекціоніст прокоментував ситуацію зі спалахом гепатиту А у Києві

Лікар та пацієнтка. Ілюстративне фото: Freepik

Останнім часом у Києві зафіксували спалах гепатиту A. Інфекціоніст Максим Краснов прокоментував ситуацію зі спалахом гепатиту та назвав найнебезпечніший період.

Про це Краснов розповів в ефірі День.LIVE.

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За словами інфекціоніста, гепатит А найбільш заразний ще до появи жовтяниці.

Як розповів Максим Краснов, інфікована людина може відвідувати роботу чи навчання, не підозрюючи, що активно заражає інших — саме цей період є найнебезпечнішим для оточення.

"Найбільш небезпечний період — це останні 3-5 днів інкубації та початок переджовтяничного періоду, коли людина ще ходить на роботу чи в школу й активно виділяє вірус", — пояснив інфекціоніст.

А також наголосив, що найбільший ризик прихованого поширення інфекції несуть дорослі без виражених симптомів.

"Гострий вірусний гепатит A — це циклічне захворювання, воно проходить декілька циклів розвитку. Найбільш небезпечний для оточення період — це останні 3-5 днів інкубаційного періоду і початок переджовтяничного. Якщо в родині була дитина з вірусним гепатитом, то є великий ризик, що всі оточуючі можуть бути заражені", — резюмував інфекціоніст.

Раніше ми інформували, що у Києві спалахнув гепатит A.

Також ми писали, що станом 12 травня, у Києві зафіксовано вже 34 випадки захворювання на гепатит А.