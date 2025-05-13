Инфекционист прокомментировал ситуацию со вспышкой гепатита А в Киеве

Врач и пациентка. Иллюстративное фото: Freepik

В последнее время в Киеве зафиксировали вспышку гепатита A. Инфекционист Максим Краснов прокомментировал ситуацию со вспышкой гепатита и назвал самый опасный период.

Об этом Краснов рассказал в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вспышка гепатита A — что говорит инфекционист

По словам инфекциониста, гепатит А наиболее заразен еще до появления желтухи.

Как рассказал Максим Краснов, инфицированный человек может посещать работу или учебу, не подозревая, что активно заражает других — именно этот период является самым опасным для окружающих.

"Наиболее опасный период — это последние 3-5 дней инкубации и начало переджовтяничного периода, когда человек еще ходит на работу или в школу и активно выделяет вирус", — объяснил инфекционист.

А также отметил, что наибольший риск скрытого распространения инфекции несут взрослые без выраженных симптомов.

"Острый вирусный гепатит A — это циклическое заболевание, оно проходит несколько циклов развития. Наиболее опасный для окружающих период — это последние 3-5 дней инкубационного периода и начало преджелтушного. Если в семье был ребенок с вирусным гепатитом, то есть большой риск, что все окружающие могут быть заражены", — резюмировал инфекционист.

Ранее мы информировали, что в Киеве вспыхнул гепатит A.

Также мы писали, что по состоянию 12 мая, в Киеве зафиксировано уже 34 случая заболевания гепатитом А.