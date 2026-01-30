Відео
Україна
Гетманцев пояснив, з чим повʼязано зменшення обстрілів Києва

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 22:45
Чому обстрілів Києва стало менше - відповідь Гетманцева
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Зменшення інтенсивності обстрілів Києва пов’язане не з діями Дональда Трампа. Це було досягнуто тільки завдяки роботі українських переговорників.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому обстрілів Києва стало менше

"За те, що Київ не обстрілюють так масово, як обстрілювали ще тиждень тому, ми маємо подякувати все ж таки не Трампу, а нашій команді перемовників", — сказав Гетманцев.

За його словами, ключову роль у процесі відіграє керівник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, який поступово наближає мир і відстоює для України критично важливі умови, зокрема напередодні прогнозованих сильних морозів.

Водночас Гетманцев застеріг, що говорити про повноцінне чи навіть енергетичне перемир’я поки що рано. Він наголосив, що атаки можуть відновитися, особливо з огляду на заплановану на 1 лютого зустріч сторін в ОАЕ. У разі відсутності домовленостей, за його словами, Росія може використати ситуацію як інструмент тиску.

Попри це, народний депутат назвав сам факт діалогу позитивним сигналом і зазначив, що Україна зараз ближче до миру, ніж кілька місяців тому, хоча гарантій результату наразі немає.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша сторона погоджується практично з усіма пунктами мирного плану, окрім двох.

А також стало відомо, більшість українців різко не підтримують поступки територіями РФ для миру. 

переговори Данило Гетманцев обстріли війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
