Гетманцев объяснил, с чем связано уменьшение обстрелов Киева

Гетманцев объяснил, с чем связано уменьшение обстрелов Киева

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 22:45
Почему обстрелов Киева стало меньше - ответ Гетманцева
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Уменьшение интенсивности обстрелов Киева связано не с действиями Дональда Трампа. Это было достигнуто только благодаря работе украинских переговорщиков.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему обстрелов Киева стало меньше

"За то, что Киев не обстреливают так массово, как обстреливали еще неделю назад, мы должны поблагодарить все же не Трампа, а нашу команду переговорщиков", — сказал Гетманцев.

По его словам, ключевую роль в процессе играет руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который постепенно приближает мир и отстаивает для Украины критически важные условия, в частности накануне прогнозируемых сильных морозов.

В то же время Гетманцев предостерег, что говорить о полноценном или даже энергетическом перемирии пока рано. Он отметил, что атаки могут возобновиться, особенно учитывая запланированную на 1 февраля встречу сторон в ОАЭ. В случае отсутствия договоренностей, по его словам, Россия может использовать ситуацию как инструмент давления.

Несмотря на это, народный депутат назвал сам факт диалога позитивным сигналом и отметил, что Украина сейчас ближе к миру, чем несколько месяцев назад, хотя гарантий результата пока нет.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наша сторона соглашается практически со всеми пунктами мирного плана, кроме двух.

А также стало известно, большинство украинцев резко не поддерживают уступки территориями РФ для мира.

переговоры Даниил Гетманцев обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
