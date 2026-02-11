Прогноз погоди у Києві та області 12 лютого — чи будуть опади

Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 12 лютого, на Київщині та в столиці очікується потепління, але з опадами та поривчастим вітром. Водіям і пішоходам варто бути обережними через можливу ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Києві та області на 12 лютого

За прогнозом синоптиків, упродовж доби буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий дощ, у нічні години — з мокрим снігом. На окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця, тому оголошено підвищений рівень небезпеки.

Вітер південний, швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +3 °C до -2 °C, удень — 0…+5 °C.

У Києві вночі близько 0 °C, удень повітря прогріється до +1…+3 °C.

Карта погоди в Україні 12 лютого. Фото: meteopost.com

