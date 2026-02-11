Прогноз погоды в Киеве и области 12 февраля — будут ли осадки

Снегопад в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 12 февраля, на Киевщине и в столице ожидается потепление, но с осадками и порывистым ветром. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными из-за возможного гололеда на дорогах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Киеве и области на 12 февраля

По прогнозу синоптиков, в течение суток будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, в ночные часы - с мокрым снегом. На отдельных участках дорог образуется гололедица, поэтому объявлен повышенный уровень опасности.

Ветер южный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +3 °C до -2 °C, днем — 0...+5 °C.

В Киеве ночью около 0 °C, днем воздух прогреется до +1...+3 °C.

Карта погоды в Украине 12 февраля. Фото: meteopost.com

Ранее синоптик Наталья Диденко порадовала украинцев прогнозом погоды на завтра.

А также стало известно, какой будет погода в Украине на День влюбленных.