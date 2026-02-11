Прогноз погоды в Киеве и области 12 февраля — будут ли осадки

Гидрометцентр прогнозирует потепление в Киеве, но есть нюанс
В четверг, 12 февраля, на Киевщине и в столице ожидается потепление, но с осадками и порывистым ветром. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными из-за возможного гололеда на дорогах.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Киеве и области на 12 февраля
По прогнозу синоптиков, в течение суток будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, в ночные часы - с мокрым снегом. На отдельных участках дорог образуется гололедица, поэтому объявлен повышенный уровень опасности.
Ветер южный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +3 °C до -2 °C, днем — 0...+5 °C.
В Киеве ночью около 0 °C, днем воздух прогреется до +1...+3 °C.
Ранее синоптик Наталья Диденко порадовала украинцев прогнозом погоды на завтра.
А также стало известно, какой будет погода в Украине на День влюбленных.
Читайте Новини.LIVE!