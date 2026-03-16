Гідрометцентр прогнозує у Києві завтра морози

Люди йдуть містом під час сильного вітру та холоду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 17 березня, у Києві та області очікується прохолодна, але переважно суха погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі подекуди опускатиметься нижче нуля, однак вдень стовпчики термометрів піднімуться до весняних показників.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 17 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві 17 березня

За прогнозами Укргідрометцентру, 17 березня по території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність. Однак опадів не прогнозується.

Вітер завтра буде переважно північно-східний, у межах 5-10 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі — +2...-3 °С. Вдень буде дещо тепліше — +5...+10 °С.

У столиці вночі також будуть морози — 0...-2 °С. Натомість вдень у Києві буде тепліше — +8...10 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики також попередили про похолодання у Харкові. Відтак, 17 березня у Харкові та області очікуються дощі, вітер та мокрий сніг.

Своєю чергою, синоптик Наталка Діденко також прогнозувала похолодання в Україні 17 березня. Проте в деяких областях все ж тепло та сонячна погода триматимуться у вівторок.

Раніше синоптики також оприлюднили попередній прогноз на весну 2026 року в Україні та розповіли, який із весняних місяців може виявитися найтеплішим. За їхніми даними, вже в середині травня очікується стабільно тепла погода — температура повітря триматиметься на рівні +22…+24 °C.