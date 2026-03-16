Видео

Главная Киев Гидрометцентр прогнозирует в Киеве завтра морозы

Гидрометцентр прогнозирует в Киеве завтра морозы

Дата публикации 16 марта 2026 15:49
Гидрометцентр прогнозирует в Киеве завтра морозы
Люди идут по городу во время сильного ветра и холода. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 марта, в Киеве и области ожидается прохладная, но преимущественно сухая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью местами будет опускаться ниже нуля, однако днем столбики термометров поднимутся до весенних показателей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Україні на 17 березня
Погода в Украине на 17 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве 17 марта

По прогнозам Укргидрометцентра, 17 марта по территории Киевской области и Киева ожидается переменная облачность. Однако осадков не прогнозируется.

Ветер завтра будет преимущественно северо-восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью — +2...-3 °С. Днем будет несколько теплее — +5...+10 °С.

В столице ночью также будут морозы — 0...-2 °С. Зато днем в Киеве будет теплее — +8...10 °С.

Погода у Києві на 17 березня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптики также предупредили о похолодании в Харькове. Следовательно, 17 марта в Харькове и области ожидаются дожди, ветер и мокрый снег.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко также прогнозировала похолодание в Украине 17 марта. Однако в некоторых областях все же тепло и солнечная погода будут держаться во вторник.

Ранее синоптики также обнародовали предварительный прогноз на весну 2026 года в Украине и рассказали, какой из весенних месяцев может оказаться самым теплым. По их данным, уже в середине мая ожидается стабильно теплая погода — температура воздуха будет держаться на уровне +22...+24 °C.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
