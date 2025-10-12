Скільки жителі Оболоні заборгували за комуналку

Люди рахують комунальні послуги. Ілюстративне фото: Freepik

Очільник Облонської районної державної адміністрації (РДА) Кирило Фесик розповів, скільки жителі оболоні заборгували за комунальні послуги. Він зазначив, що сума сягає близько 200 мільйонів гривень.

Про це Кирило Фесик сказав в ефірі "Київського часу".

Борги за комуналку у Києві — про які суми йдеться

За інформацією голови Оболонської РДА Кирила Фесика, мешканці Оболоні заборгували близько 200 млн грн за комунальні послуги.

Посадовець зазначив, що деякі власники житла вже мають по 300-400 тисяч гривень боргу. Глава РДА наголосив, що потрібно працювати з цими заборгованостями.

"В європейських країнах, якщо ви місяць не заплатили за комунальні послуги, — вам просто можуть вимкнути на наступний місяць подачу послуги", — навів приклад очільник Оболонської РДА.

Крім того, Фесик зауважив, що несплата шкодить усім мешканцям будинку. Адже, за його словами, виникають проблеми з прибиранням, ремонтами, обслуговуванням, бо кожен дім має прозорий рахунок — і коли частина не платить, постраждати може весь підʼїзд.

"Для тих, хто свідомо, добросовісно платить за надані послуги: от їм нормально, що 30% будинку не платить послуги? Я вважаю, що із заборгованостями потрібно працювати", — резюмував Кирило Фесик.

