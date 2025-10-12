Видео
Главная Киев Глава РГА назвал сумму долга за коммуналку жителей Оболони

Глава РГА назвал сумму долга за коммуналку жителей Оболони

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 19:13
Сколько жители Оболони задолжали за коммуналку
Люди считают коммунальные услуги. Иллюстративное фото: Freepik

Глава Облонской районной государственной администрации (РГА) Кирилл Фесик рассказал, сколько жители Оболони задолжали за коммунальные услуги. Он отметил, что сумма достигает около 200 миллионов гривен.

Об этом Кирилл Фесик сказал в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Долги за коммуналку в Киеве — о каких суммах идет речь

По информации председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика, жители Оболони задолжали около 200 млн грн за коммунальные услуги.

Чиновник отметил, что некоторые владельцы жилья уже имеют по 300-400 тысяч гривен долга. Глава РГА отметил, что нужно работать с этими задолженностями.

"В европейских странах, если вы месяц не заплатили за коммунальные услуги, — вам просто могут выключить на следующий месяц подачу услуги", — привел пример глава Оболонской РГА.

Кроме того, Фесик отметил, что неуплата вредит всем жителям дома. Ведь, по его словам, возникают проблемы с уборкой, ремонтами, обслуживанием, потому что каждый дом имеет прозрачный счет — и когда часть не платит, пострадать может весь подъезд.

"Для тех, кто сознательно, добросовестно платит за предоставленные услуги: вот им нормально, что 30% дома не платит услуги? Я считаю, что с задолженностями нужно работать", — резюмировал Кирилл Фесик.

Ранее мы информировали, должны ли внутренне перемещенные лица платить долги за коммунальные услуги.

Также мы рассказывали, могут ли отключить электроэнергию или газ без предупреждения.

тарифы коммунальные услуги Киев долги Оболонь
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
