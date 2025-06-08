Go to the Future — у Києві стартував забіг на підтримку бійців
У неділю, 8 червня, в Києві проходить благодійний забіг "Go to the Future" на підтримку українських захисників, які втратили кінцівки та потребують протезування. У заході беруть участь як професійні спортсмени, так і ентузіасти, паралімпійці, ветерани та відомі громадські діячі — серед них Антон Птушкін, Василь Байдак, Ксенія Мішина, Анатолій Анатоліч.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Забіг "Go to the Future"
Забіг організував благодійний фонд "Future for Ukraine", який реалізує програму "Протезування українців".
Завдяки цій ініціативі 32 військовослужбовці зі складними ампутаціями отримали сучасні високотехнологічні протези та пройшли реабілітацію у провідних закордонних центрах Medical Center Orthotics & Prosthetics.
Ще 15 ветеранів пройшли програму оптимізації ходи в MCOP Україна.
Учасник забігу Артем Іваньков, капітан команди "Юнгер", каже, що хоче показати побратимам — життя не закінчується навіть після тяжких поранень, і можна жити активно. Артем отримав поранення під час бойового завдання, коли побратим наступив на міну — уламки вразили його, і він рік проходив реабілітацію.
Владислав Курілов, капітан команди "Монако", взяв участь у забігу на кріслі колісному, але вже планує наступного року бігти на протезах.
Відомий стендап-комік Василь Байдак наголосив, що такі заходи є надважливими для підтримки та популяризації ветеранів серед суспільства.
Раніше у Львові відбулися змагання UNBROKEN GAMES — спортивна подія, присвячена ветеранам і військовим, які отримали поранення внаслідок війни
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