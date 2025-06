Учасники забігу. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 8 червня, в Києві проходить благодійний забіг "Go to the Future" на підтримку українських захисників, які втратили кінцівки та потребують протезування. У заході беруть участь як професійні спортсмени, так і ентузіасти, паралімпійці, ветерани та відомі громадські діячі — серед них Антон Птушкін, Василь Байдак, Ксенія Мішина, Анатолій Анатоліч.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Забіг "Go to the Future"

Забіг організував благодійний фонд "Future for Ukraine", який реалізує програму "Протезування українців".

Забіг Go to the Future. Фото: Новини.LIVE

Завдяки цій ініціативі 32 військовослужбовці зі складними ампутаціями отримали сучасні високотехнологічні протези та пройшли реабілітацію у провідних закордонних центрах Medical Center Orthotics & Prosthetics.

Ще 15 ветеранів пройшли програму оптимізації ходи в MCOP Україна.

Учасники забігу Go to the Future. Фото: Новини.LIVE

Учасник забігу Артем Іваньков, капітан команди "Юнгер", каже, що хоче показати побратимам — життя не закінчується навіть після тяжких поранень, і можна жити активно. Артем отримав поранення під час бойового завдання, коли побратим наступив на міну — уламки вразили його, і він рік проходив реабілітацію.

Дитячий забіг. Фото: Новини.LIVE

Владислав Курілов, капітан команди "Монако", взяв участь у забігу на кріслі колісному, але вже планує наступного року бігти на протезах.

Відомий стендап-комік Василь Байдак наголосив, що такі заходи є надважливими для підтримки та популяризації ветеранів серед суспільства.

