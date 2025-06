Участники забега. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 июня, в Киеве проходит благотворительный забег "Go to the Future" в поддержку украинских защитников, которые потеряли конечности и нуждаются в протезировании. В мероприятии принимают участие как профессиональные спортсмены, так и энтузиасты, паралимпийцы, ветераны и известные общественные деятели — среди них Антон Птушкин, Василий Байдак, Ксения Мишина, Анатолий Анатолич.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Забег "Go to the Future"

Забег организовал благотворительный фонд "Future for Ukraine", который реализует программу "Протезирование украинцев".

Забег Go to the Future. Фото: Новини.LIVE

Благодаря этой инициативе 32 военнослужащих со сложными ампутациями получили современные высокотехнологичные протезы и прошли реабилитацию в ведущих зарубежных центрах Medical Center Orthotics & Prosthetics.

Еще 15 ветеранов прошли программу оптимизации походки в MCOP Украина.

Участники забега Go to the Future. Фото: Новини.LIVE

Участник забега Артем Иваньков, капитан команды "Юнгер", говорит, что хочет показать собратьям — жизнь не заканчивается даже после тяжелых ранений, и можно жить активно. Артем получил ранение во время боевого задания, когда побратим наступил на мину — осколки поразили его, и он год проходил реабилитацию.

Детский забег. Фото: Новини.LIVE

Владислав Курилов, капитан команды "Монако", принял участие в забеге на кресле колесном, но уже планирует в следующем году бежать на протезах.

Известный стендап-комик Василий Байдак отметил, что такие мероприятия являются сверхважными для поддержки и популяризации ветеранов среди общества.

