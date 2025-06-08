Go to the Future — в Киеве состоялся забег в поддержку бойцов
В воскресенье, 8 июня, в Киеве проходит благотворительный забег "Go to the Future" в поддержку украинских защитников, которые потеряли конечности и нуждаются в протезировании. В мероприятии принимают участие как профессиональные спортсмены, так и энтузиасты, паралимпийцы, ветераны и известные общественные деятели — среди них Антон Птушкин, Василий Байдак, Ксения Мишина, Анатолий Анатолич.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Забег "Go to the Future"
Забег организовал благотворительный фонд "Future for Ukraine", который реализует программу "Протезирование украинцев".
Благодаря этой инициативе 32 военнослужащих со сложными ампутациями получили современные высокотехнологичные протезы и прошли реабилитацию в ведущих зарубежных центрах Medical Center Orthotics & Prosthetics.
Еще 15 ветеранов прошли программу оптимизации походки в MCOP Украина.
Участник забега Артем Иваньков, капитан команды "Юнгер", говорит, что хочет показать собратьям — жизнь не заканчивается даже после тяжелых ранений, и можно жить активно. Артем получил ранение во время боевого задания, когда побратим наступил на мину — осколки поразили его, и он год проходил реабилитацию.
Владислав Курилов, капитан команды "Монако", принял участие в забеге на кресле колесном, но уже планирует в следующем году бежать на протезах.
Известный стендап-комик Василий Байдак отметил, что такие мероприятия являются сверхважными для поддержки и популяризации ветеранов среди общества.
Ранее во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES — спортивное событие, посвященное ветеранам и военным, которые получили ранения в результате войны
Также мы рассказывали, что в Украине в июне стартует новая комплексная программа поддержки и укрепления ветеранского бизнеса.
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