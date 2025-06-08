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Главная Киев Go to the Future — в Киеве состоялся забег в поддержку бойцов

Go to the Future — в Киеве состоялся забег в поддержку бойцов

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Дата публикации 8 июня 2025 11:10
В Киеве проходит благотворительный забег "Go to the Future"
Участники забега. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 июня, в Киеве проходит благотворительный забег "Go to the Future" в поддержку украинских защитников, которые потеряли конечности и нуждаются в протезировании. В мероприятии принимают участие как профессиональные спортсмены, так и энтузиасты, паралимпийцы, ветераны и известные общественные деятели — среди них Антон Птушкин, Василий Байдак, Ксения Мишина, Анатолий Анатолич.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Забег "Go to the Future"

Забег организовал благотворительный фонд "Future for Ukraine", который реализует программу "Протезирование украинцев".

Забіг Go to the Future
Забег Go to the Future. Фото: Новини.LIVE

Благодаря этой инициативе 32 военнослужащих со сложными ампутациями получили современные высокотехнологичные протезы и прошли реабилитацию в ведущих зарубежных центрах Medical Center Orthotics & Prosthetics.

Еще 15 ветеранов прошли программу оптимизации походки в MCOP Украина.

Забіг Go to the Future
Участники забега Go to the Future.  Фото: Новини.LIVE

Участник забега Артем Иваньков, капитан команды "Юнгер", говорит, что хочет показать собратьям — жизнь не заканчивается даже после тяжелых ранений, и можно жить активно. Артем получил ранение во время боевого задания, когда побратим наступил на мину — осколки поразили его, и он год проходил реабилитацию.

Забіг Go to the Future
Детский забег.  Фото: Новини.LIVE

Владислав Курилов, капитан команды "Монако", принял участие в забеге на кресле колесном, но уже планирует в следующем году бежать на протезах.

Известный стендап-комик Василий Байдак отметил, что такие мероприятия являются сверхважными для поддержки и популяризации ветеранов среди общества.

Ранее во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES — спортивное событие, посвященное ветеранам и военным, которые получили ранения в результате войны

Также мы рассказывали, что в Украине в июне стартует новая комплексная программа поддержки и укрепления ветеранского бизнеса.

Киев спорт благотворительность ветераны военные бег
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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