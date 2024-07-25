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Годин без світла стане менше — як відключатимуть світло в Києві завтра

25 липня 2024 23:35
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключень світла в п'ятницю, 26 липня
Зруйнована ТЕС. Фото: Зінченко/Facebook
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень світла в п'ятницю, 26 липня, у Києві та Київській області почнуть діяти з 05:00. Енергетики скоротили кількість черг одночасних відключень до однієї-двох.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго та ДТЕК у Telegram.

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У Укренерго повідомили, що з 05:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 буде діяти лише одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 будуть діяти дві черги відключень.

В ДТЕК наголосили, що заходи обмеження не будуть застосовуватись до 05:00.

Інформація про відключення від Укренерго. Фото: Скриншот
Інформація про відключення від Укренерго. Фото: Скриншот
Скриншот повідомлення ДТЕК
Скриншот повідомлення ДТЕК

Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

Київ електроенергія Україна Київська область сфера енергетики електропостачання відключення світла світло

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