Зруйнована ТЕС. Фото: Зінченко/Facebook

Графіки відключень світла в п'ятницю, 26 липня, у Києві та Київській області почнуть діяти з 05:00. Енергетики скоротили кількість черг одночасних відключень до однієї-двох.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго та ДТЕК у Telegram.

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Графік відключення світла у Києві 26 липня

У Укренерго повідомили, що з 05:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 буде діяти лише одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 будуть діяти дві черги відключень.

В ДТЕК наголосили, що заходи обмеження не будуть застосовуватись до 05:00.

Інформація про відключення від Укренерго. Фото: Скриншот

Скриншот повідомлення ДТЕК

Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.