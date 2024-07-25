Часов со светом станет больше — как будут отключать свет в Киеве завтра
Графики отключений света в пятницу, 26 июля, в Киеве и Киевской области отключения начнут действовать с 05.00. Энергетики сократили количество очередей одновременных отключений до одной-двух.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и ДТЭК в Telegram.
График отключения света в Киеве 26 июля
В Укрэнерго сообщили, что с 05:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет действовать только одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 будут действовать две очереди отключений.
В ДТЭК подчеркнули, что меры ограничения не будут применяться до 05:00.
Чтобы проверить, как отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:
Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах.
А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.
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