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Часов со светом станет больше — как будут отключать свет в Киеве завтра

25 июля 2024 23:35
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключений света в пятницу, 26 июля
Разрушенная ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключений света в пятницу, 26 июля, в Киеве и Киевской области отключения начнут действовать с 05.00. Энергетики сократили количество очередей одновременных отключений до одной-двух.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и ДТЭК в Telegram.

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В Укрэнерго сообщили, что с 05:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет действовать только одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 будут действовать две очереди отключений.

В ДТЭК подчеркнули, что меры ограничения не будут применяться до 05:00.

Информация об отключении от Укрэнерго. Фото: Скриншот
Информация об отключении от Укрэнерго. Фото: скриншот
Скриншот сообщения ДТЭК
Скриншот сообщения ДТЭК

Чтобы проверить, как отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:

Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

Киев электроэнергия Украина Киевская область сфера энергетики электроснабжение отключения света свет

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