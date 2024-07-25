Разрушенная ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

Графики отключений света в пятницу, 26 июля, в Киеве и Киевской области отключения начнут действовать с 05.00. Энергетики сократили количество очередей одновременных отключений до одной-двух.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и ДТЭК в Telegram.

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График отключения света в Киеве 26 июля

В Укрэнерго сообщили, что с 05:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет действовать только одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 будут действовать две очереди отключений.

В ДТЭК подчеркнули, что меры ограничения не будут применяться до 05:00.

Информация об отключении от Укрэнерго. Фото: скриншот

Скриншот сообщения ДТЭК

Чтобы проверить, как отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:

Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.