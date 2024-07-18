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Годин зі світлом буде мало — які графіки відключень діятимуть у Києві сьогодні

18 липня 2024 00:26
Анатолій Слюсар - Редактор
У ДТЕК повідомили, як працюватимуть графіки відключення світла в Києві 18 липня
Люди біля столу зі свічками. Фото ілюстративне: t.me/V_Zelenskiy_official
Анатолій Слюсар - Редактор

У четвер, 18 липня, у Києві та Київській області так само, як і на решті території України, застосовуватимуть погодинні відключення світла. Обмеження триватимуть протягом усієї доби.

Про це у середу, 17 липня, повідомили у ДТЕК

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У четвер, 18 липня, в деяких областях відключення можуть бути навіть у світло-сірій зоні графіків
Скриншот повідомлення ДТЕК

Як відключатимуть світло в Києві та Київській області 17 липня

У період з 05:00 до кінця доби є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 16:00 до 22:00.

Категорії відключень у графіках:

  • темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
  • світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
  • біла зона — час, коли світло гарантовано є.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що з 00:00 до 05:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень, з 05:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 — три черги, а з 16:00 до 22:00 — чотири черги.

У НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло 18 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Де подивитися графіки відключень світла в Києві та Київській області

Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:

Нагадаємо, у місті Чорноморськ Одеської області люди перекрили вулицю, вимагаючи збільшити постачання електроенергії. Виявилося, що до організації цього мітингу причетні депутати однієї з політичних партій.

Також ми повідомляли, що відключення світла в Україні можуть стати менш тривалими вже в серпні. Причиною таких змін на краще стане повернення деяких енергетичних об'єктів до роботи після планових ремонтів.

Київ електроенергія Київська область ДТЕК відключення світла

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