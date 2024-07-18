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Часов со светом будет мало — какие графики отключений будут действовать в Киеве сегодня

18 июля 2024 00:26
Анатолий Слюсарь - Редактор
В ДТЭК сообщили, как будут работать графики отключения света в Киеве 18 июля
Люди у стола со свечами. Фото иллюстративное: t.me/V_Zelenskiy_official
Анатолий Слюсарь - Редактор

В четверг, 18 июля, в Киеве и Киевской области так же, как и на остальной территории Украины, будут применять почасовые отключения света. Ограничения будут продолжаться в течение всех суток .

Об этом в среду, 17 июля, сообщили в ДТЭК .

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В четверг, 18 июля, в некоторых областях отключения могут быть даже в светло-серой зоне графиков
Скриншот сообщения ДТЭК

Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 17 июля

В период с 05:00 до конца суток есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 16:00 до 22:00.

Категории отключений в графиках:

  • темно-серая зона — время, когда света точно нет;
  • светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
  • белая зона — время, когда свет гарантировано есть.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 05:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 05:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди, а с 16:00 до 22 :00 — четыре очереди.

В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет 18 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Где посмотреть графики отключения света в Киеве и Киевской области

Чтобы проверить, как будут отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:

Напомним, в городе Черноморск Одесской области люди перекрыли улицу, требуя увеличить поставки электроэнергии. Оказалось, что к организации этого митинга причастны депутаты одной из политических партий.

Также мы сообщали, что отключения света в Украине могут стать менее продолжительными уже в августе. Причиной таких изменений к лучшему станет возвращение некоторых энергетических объектов в работу после плановых ремонтов.

Киев электроэнергия Киевская область ДТЭК отключения света

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