В ДТЭК сообщили, как будут работать графики отключения света в Киеве 18 июля

Часов со светом будет мало — какие графики отключений будут действовать в Киеве сегодня
В четверг, 18 июля, в Киеве и Киевской области так же, как и на остальной территории Украины, будут применять почасовые отключения света. Ограничения будут продолжаться в течение всех суток .
Об этом в среду, 17 июля, сообщили в ДТЭК .
Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 17 июля
В период с 05:00 до конца суток есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 16:00 до 22:00.
Категории отключений в графиках:
- темно-серая зона — время, когда света точно нет;
- светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
- белая зона — время, когда свет гарантировано есть.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 05:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 05:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди, а с 16:00 до 22 :00 — четыре очереди.
Где посмотреть графики отключения света в Киеве и Киевской области
Чтобы проверить, как будут отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:
Напомним, в городе Черноморск Одесской области люди перекрыли улицу, требуя увеличить поставки электроэнергии. Оказалось, что к организации этого митинга причастны депутаты одной из политических партий.
Также мы сообщали, что отключения света в Украине могут стать менее продолжительными уже в августе. Причиной таких изменений к лучшему станет возвращение некоторых энергетических объектов в работу после плановых ремонтов.
Читайте Новини.LIVE!