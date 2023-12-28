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Голова Білоцерківського ТЦК спростував фейк про вбивство людини військкомом на Київщині

28 грудня 2023 23:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Голова Білоцерківського ТЦК спростував фейк про вбивство людини військкомом на Київщині
Працівники ТЦК виписують повістку. Ілюстративне фото: dailylviv.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Мережею поширилася інформація про те, що на Київщині працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вдарили чоловіка і від отриманих травм він помер в лікарні. Проте офіційний представник ТЦК в Білій церкві спростував цю інформацію та зазначив, що такі фейки поширює ворог.

Про це повідомив полковник і голова Білоцерківського ТЦК та СП Олег Лисенко.

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Лисенко зазначив, що інформація про нанесення фізичних травм є неправдивою. Він зазначив, що поширення таких фейків це справа рук росіян. Головною метою розсилки подібних повідомлень є підрив мобілізації в Україні.

"З приводу інформації, яка з'явилася у телеграм-каналі, яким користуються ухилянти про те, що 27 грудня 2023 року при врученні повістки білоцерківцю було заподіяно шкоди. Можемо відповідально заявити, що ця інформація є абсолютно неправдивою і використовується поплічниками країни ворога для зриву мобілізації", — сказав Лисенко.

Голова ТЦК закликав жителів міста, у випадку, якщо вони стануть свідками, що працівники ТЦК застосовують силу до людей, то одразу звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Чернівцях працівники ТЦК та СП "обманом виманили" чоловіка з потяга без речей та документів. Вони застосували до нього силу та відвезли до військкомату.

Додамо, у мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК, замаскувавши автівку під карету швидкої допомоги, вчергове вийшли "на полювання". Військові в одному зі спальних мікрорайонів міста затримали чоловіка при виході з підʼїзду. 

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