Глава Белоцерковского ТЦК опроверг фейк об убийстве человека военкомом на Киевщине

Сотрудники ТЦК выписывают повестку. Иллюстративное фото: dailylviv.com

Сетью распространилась информация о том, что в Киевской области работники территориального центра комплектования и социальной поддержки ударили мужчину и от полученных травм он скончался в больнице. Однако официальный представитель ТЦК в Белой церкви опроверг эту информацию, отметил, что такие фейки распространяет враг.

Об этом сообщил полковник и глава Белоцерковского ТЦК и СП Олег Лысенко.

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Лысенко отметил, что информация о нанесении физических травм ложна. Он отметил, что распространение таких фейков — это дело рук россиян. Главной целью рассылки подобных сообщений есть подрыв мобилизации в Украине.

"По поводу информации, которая появилась в телеграмм-канале, которым пользуются уклонисты о том, что 27 декабря 2023 года при вручении повестки белоцерковцу был причинен ущерб. Можем ответственно заявить, что эта информация абсолютно неправдива и используется приспешниками страны врага для срыва мобилизации", — сказал Лысенко.

Глава ТЦК призвал жителей города, в случае, если они станут свидетелями, что работники ТЦК применяют силу к людям, сразу обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, в Черновцах работники ТЦК и СП "обманом выманили" мужчину из поезда без вещей и документов. Они применили к нему силу и отвезли в военкомат.

Добавим, в сети распространяется видео, на котором работники ТЦК, замаскировав автомобиль под карету скорой помощи, в очередной раз вышли "на охоту". Военные в одном из спальных микрорайонов города задержали мужчину при выходе из подъезда.