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Голова Київської ОВА розповів про наслідки дронової атаки на регіон

20 червня 2023 10:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Голова Київської ОВА розповів про наслідки дронової атаки на регіон
Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Фото: Facebook Кравченка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська у ніч з 19 на 20 червня атакували Київську область. Були пошкоджені кілька житлових і нежитлових будівель, у одному з районів області від падіння уламків загорілася трава.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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За словами Руслана Кравченка, російські війська атакували столичний регіон у ніч проти 20 червня у кілька хвиль.

"Цієї ночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО. Дякуємо нашим військовим за професійну роботу!" — наголосив голова Київської ОВА.

Наслідки нічного удару

У одному із районів Київської області було пошкоджено кілька приватних житлових будинків та нежитлових будівель.

Також відомо про те, що падіння уламків спровокувало загоряння трави.

На місцях пошкоджень продовжують працювати оперативні служби.

"На щастя, жертв та постраждалих немає", — запевнив керівник обласної військової адміністрації Київської області.

Руслан Кравченко про атаку на Київську область
Руслан Кравченко про атаку на Київську область

Нагадаємо, що у ніч з 19 на 20 червня повідомлялося про атаку безпілотників на Львів

Пізніше стало відомо про влучання дрона-камікадзе в об’єкт критичної інфраструктурі на території міста.

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