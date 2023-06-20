Глава Киевской ОВА рассказал о последствиях дроновой атаки на регион
Российские оккупационные войска в ночь с 19 на 20 июня атаковали Киевскую область. Были повреждены несколько жилых и нежилых построек, в одном из районов области от падения обломков загорелась трава.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
Атака на Киевскую область
По словам Руслана Кравченко, российские войска атаковали столичный регион в ночь на 20 июня в несколько волн.
"Этой ночью в Киевской области, как и во время предыдущих атак россиян, активно работала ПВО. Спасибо нашим военным за профессиональную работу!" — подчеркнул глава Киевской ОВА.
Последствия ночного удара
В одном из районов Киевской области было повреждено несколько частных жилых домов и нежилых построек.
Также известно о том, что падение обломков спровоцировало возгорание травы.
На местах повреждений продолжают работу оперативные службы.
"К счастью, жертв и пострадавших нет", — заверил руководитель областной военной администрации Киевской области.
Напомним, что в ночь с 19 на 20 июня сообщалось об атаке беспилотников на Львов.
Позже стало известно о попадании дрона-камикадзе в объект критической инфраструктуры на территории города.