Глава Киевской ОВА рассказал о последствиях дроновой атаки на регион

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Фото: Facebook Кравченко

Российские оккупационные войска в ночь с 19 на 20 июня атаковали Киевскую область. Были повреждены несколько жилых и нежилых построек, в одном из районов области от падения обломков загорелась трава.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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Атака на Киевскую область

По словам Руслана Кравченко, российские войска атаковали столичный регион в ночь на 20 июня в несколько волн.

"Этой ночью в Киевской области, как и во время предыдущих атак россиян, активно работала ПВО. Спасибо нашим военным за профессиональную работу!" — подчеркнул глава Киевской ОВА.

Последствия ночного удара

В одном из районов Киевской области было повреждено несколько частных жилых домов и нежилых построек.

Также известно о том, что падение обломков спровоцировало возгорание травы.

На местах повреждений продолжают работу оперативные службы.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", — заверил руководитель областной военной администрации Киевской области.

Руслан Кравченко об атаке на Киевскую область

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июня сообщалось об атаке беспилотников на Львов.

Позже стало известно о попадании дрона-камикадзе в объект критической инфраструктуры на территории города.