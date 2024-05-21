Голова МЗС Німеччини прибула до Києва з неанонсованим візитом

Приїзд міністерки закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Київ. Фото: Thomas Trutschel , фототека,IMAGO

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула у вівторок, 21 травня, до Києва з неанонсованим візитом. Після приїзду Бербок повідомила про складну ситуацію в країні та запевнила Україну в солідарності.

Про це пише Spiegel у вівторок, 21 травня.

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Анналена Бербок вп'яте від початку повномасштабного вторгнення приїхала до Києва. Цього разу причина приїзду — підтримка України. Повідомляється, що в її планах також була запланована поїздка до Харкова, але її скасували з міркувань безпеки.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

"Щоб захистити Україну від російського граду ракет і безпілотників, їй терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. Зараз ми повинні об’єднати всі наші сили, щоб Україна вижила, і щоб путінські війська не опинилися незабаром біля наших власних кордонів", – заявила міністерка на залізничному вокзалі Києва.

Нагадаємо, що Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила з закликом надати Україні більше далекобійної зброї для відбиття наступу Росії на півночі Харківської області. Ця заява була зроблена перед початком засідання Комітету міністрів Ради Європи в Страсбурзі.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони Німеччини звернулося до федерального уряду з проханням про додаткове фінансування в розмірі 3,8 мільярда євро. Ці кошти потрібні для надання допомоги Україні в поточному фінансовому році.