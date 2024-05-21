Глава МИД Германии прибыла в Киев с неанонсированным визитом

Приезд министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев. Фото: Thomas Trutschel, фототека, IMAGO

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла во вторник, 21 мая, в Киев с неанонсированным визитом. По приезде Бербок сообщила о сложной ситуации в стране и заверила Украину в солидарности.

Об этом пишет Spiegel во вторник, 21 мая.

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Анналена Бербок в пятый раз с начала полномасштабного вторжения приехала в Киев. В этот раз причина приезда — поддержка Украины. Сообщается, что в ее планах также была запланирована поездка в Харьков, но она была отменена из соображений безопасности.

Ankunft Außenministerin Baerbock в Киеве. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 – Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

"Чтобы защитить Украину от российского града ракет и беспилотников, ей срочно нужна усиленная противовоздушная оборона. Сейчас мы должны объединить все наши силы, чтобы Украина выжила и чтобы путинские войска вскоре не оказались у наших собственных границ", — заявила министр на железнодорожном вокзале Киева.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с призывом предоставить Украине больше дальнобойного оружия для отражения наступления России на севере Харьковской области. Это заявление было сделано перед началом заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге.

Ранее мы писали, что Министерство обороны Германии обратилось в федеральное правительство с просьбой о дополнительном финансировании в размере 3,8 миллиарда евро. Эти средства необходимы для оказания помощи Украине в текущем финансовом году.