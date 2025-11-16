Відео
Головна Київ Голова РДА анонсував важливе рішення щодо генераторів у Києві

Голова РДА анонсував важливе рішення щодо генераторів у Києві

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 18:33
Оновлено: 18:33
У Києві дозволять списувати пальне для генераторів — РДА
Генератори у місті під час відключень світла. Ілюстративне фото: УНІАН/Віктор Ковальчук

У Києві планують ухвалити рішення, яке дозволить офіційно списувати пальне для генераторів у школах, садочках та інших установах. Це потрібно для стабільної роботи генераторів, особливо під час можливих перебоїв зі світлом.

Про це заявив голова Оболонської районної державної адміністрації   Кирило Фесик в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

У Києві готують рішення щодо генераторів

Очільник Оболонської РДА повідомив, що у Києві готують рішення, яке дозволить офіційно списувати пальне на потреби генераторів, зокрема в школах і дитсадках.

  

"Місто не вирішило це системно і паливо ми не отримуємо. Так само зараз, є школи, які навчаються в другу зміну, їх небагато, але там темно. Є генератори, які дають змогу забезпечити енергією ці приміщення. Але рішення, наказу Департаменту освіти про те, що можна використовувати паливо, і місто буде компенсувати паливо на роботу генераторів саме у такій ситуації — немає.

Ми можемо списувати для пунктів незламності, ми можемо списувати під час тривоги в сховищі. Але для того, щоб під час відключень — цього немає. Проте найближчими днями це рішення має бути ухвалено. І я думаю, що воно дуже позитивно вплине на те, що ми зможемо списувати паливо на використання тих генераторів, які вже наявні. Генераторів багато", — пояснив Кирило Фесик.

Водночас він додав, що в Оболонському районі генераторів вистачає з надлишком та навіть є резерв у 30% на випадок гіршого сценарію. За його даними, близько 7% багатоквартирних будинків на Оболоні мають генератори.

Своєю чергою, нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко звернув увагу, що бідніші об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), які не можуть самотужки придбати генератори, залишаються без світла, ліфтів і води.

Раніше ми розповідали, на скільки здорожчають генератори в Україні.

Також Новини.LIVE розповідали, які моделі генераторів можна купити з бюджетом до 10 000 грн.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
