Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Глава РГА анонсировал важное решение по генераторам в Киеве

Глава РГА анонсировал важное решение по генераторам в Киеве

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 18:33
обновлено: 19:07
В Киеве разрешат списывать топливо для генераторов — РГА
Генераторы в городе во время отключений света. Иллюстративное фото: УНИАН/Виктор Ковальчук

В Киеве планируют принять решение, которое позволит официально списывать топливо для генераторов в школах, садиках и других учреждениях. Это нужно для стабильной работы генераторов, особенно во время возможных перебоев со светом.

Об этом заявил председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

В Киеве готовят решение относительно генераторов

Глава Оболонской РГА сообщил, что в Киеве готовят решение, которое позволит официально списывать топливо на нужды генераторов, в частности в школах и детсадах.

 

"Город не решил это системно, и топливо мы не получаем. Также сейчас есть школы, которые учатся во вторую смену, их немного, но там темно. Есть генераторы, которые позволяют обеспечить энергией эти помещения. Но решения, приказа Департамента образования о том, что можно использовать топливо, и город будет компенсировать топливо на работу генераторов именно в такой ситуации — нет.

Мы можем списывать для пунктов несокрушимости, мы можем списывать во время тревоги в хранилище. Но для того, чтобы во время отключений — этого нет. Однако в ближайшие дни это решение должно быть принято. И я думаю, что оно очень положительно повлияет на то, что мы сможем списывать топливо на использование тех генераторов, которые уже имеются. Генераторов много", — объяснил Кирилл Фесик.

В то же время он добавил, что в Оболонском районе генераторов хватает с избытком и даже есть резерв в 30% на случай худшего сценария. По его данным, около 7% многоквартирных домов на Оболони имеют генераторы.

В свою очередь, нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко обратил внимание, что более бедные объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), которые не могут самостоятельно приобрести генераторы, остаются без света, лифтов и воды.

Ранее мы рассказывали, на сколько подорожают генераторы в Украине.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие модели генераторов можно купить с бюджетом до 10 000 грн.

Киев генераторы топливо отключения света Оболонь
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации