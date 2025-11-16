В Киеве разрешат списывать топливо для генераторов — РГА

Генераторы в городе во время отключений света. Иллюстративное фото: УНИАН/Виктор Ковальчук

В Киеве планируют принять решение, которое позволит официально списывать топливо для генераторов в школах, садиках и других учреждениях. Это нужно для стабильной работы генераторов, особенно во время возможных перебоев со светом.

Об этом заявил председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в эфире "Київського часу".

В Киеве готовят решение относительно генераторов

Глава Оболонской РГА сообщил, что в Киеве готовят решение, которое позволит официально списывать топливо на нужды генераторов, в частности в школах и детсадах.

"Город не решил это системно, и топливо мы не получаем. Также сейчас есть школы, которые учатся во вторую смену, их немного, но там темно. Есть генераторы, которые позволяют обеспечить энергией эти помещения. Но решения, приказа Департамента образования о том, что можно использовать топливо, и город будет компенсировать топливо на работу генераторов именно в такой ситуации — нет.

Мы можем списывать для пунктов несокрушимости, мы можем списывать во время тревоги в хранилище. Но для того, чтобы во время отключений — этого нет. Однако в ближайшие дни это решение должно быть принято. И я думаю, что оно очень положительно повлияет на то, что мы сможем списывать топливо на использование тех генераторов, которые уже имеются. Генераторов много", — объяснил Кирилл Фесик.

В то же время он добавил, что в Оболонском районе генераторов хватает с избытком и даже есть резерв в 30% на случай худшего сценария. По его данным, около 7% многоквартирных домов на Оболони имеют генераторы.

В свою очередь, нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко обратил внимание, что более бедные объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), которые не могут самостоятельно приобрести генераторы, остаются без света, лифтов и воды.

