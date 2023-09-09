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Головпоштамт у Києві хочуть відремонтувати за 2,7 млн гривень

9 вересня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Головпоштамт у Києві хочуть відремонтувати за 2,7 млн гривень
Головпоштамт у Києві. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Будівлю Головпоштамту у Києві хочуть відремонтувати. І витратити на це планують щонайменше 2,7 млн гривень. 

Відповідний тендер оголошений на сайті держзакупівель Prozorro.

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Ремонт Головпоштамту у Києві

Повідомляється, що у будівлі на Хрещатику хочуть відремонтувати хол, коридори, туалет і каналізацію. Також планують оновити освітлення, замінити двері та укласти ламінат на підлогу.

Загалом мають намір відремонтувати 29 приміщень Головпоштамту, приймальню на четвертому поверсі будівлі та один з кабінетів.

Дані про тендер щодо ремонту Головпоштамту

Завершити ремонтні роботи планують до 31 січня наступного року. 

Нагадаємо, у столиці керівник одного із комунальних підприємств постане перед судом через розкрадання шести мільйонів гривень під час будівництва Подільського мосту. За даними слідства, ще у грудні 2020 року генпідрядник будівництва вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт.

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