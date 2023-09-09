Головпоштамт у Києві хочуть відремонтувати за 2,7 млн гривень
Будівлю Головпоштамту у Києві хочуть відремонтувати. І витратити на це планують щонайменше 2,7 млн гривень.
Відповідний тендер оголошений на сайті держзакупівель Prozorro.
Ремонт Головпоштамту у Києві
Повідомляється, що у будівлі на Хрещатику хочуть відремонтувати хол, коридори, туалет і каналізацію. Також планують оновити освітлення, замінити двері та укласти ламінат на підлогу.
Загалом мають намір відремонтувати 29 приміщень Головпоштамту, приймальню на четвертому поверсі будівлі та один з кабінетів.
Завершити ремонтні роботи планують до 31 січня наступного року.
Нагадаємо, у столиці керівник одного із комунальних підприємств постане перед судом через розкрадання шести мільйонів гривень під час будівництва Подільського мосту. За даними слідства, ще у грудні 2020 року генпідрядник будівництва вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт.