Головпоштамт у Києві хочуть відремонтувати за 2,7 млн гривень

Головпоштамт у Києві. Фото: Google

Будівлю Головпоштамту у Києві хочуть відремонтувати. І витратити на це планують щонайменше 2,7 млн гривень.

Відповідний тендер оголошений на сайті держзакупівель Prozorro.

Читайте також:

Ремонт Головпоштамту у Києві

Повідомляється, що у будівлі на Хрещатику хочуть відремонтувати хол, коридори, туалет і каналізацію. Також планують оновити освітлення, замінити двері та укласти ламінат на підлогу.

Загалом мають намір відремонтувати 29 приміщень Головпоштамту, приймальню на четвертому поверсі будівлі та один з кабінетів.

Завершити ремонтні роботи планують до 31 січня наступного року.

Нагадаємо, у столиці керівник одного із комунальних підприємств постане перед судом через розкрадання шести мільйонів гривень під час будівництва Подільського мосту. За даними слідства, ще у грудні 2020 року генпідрядник будівництва вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт.