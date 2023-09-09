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Главпочтамт в Киеве хотят отремонтировать за 2,7 млн гривен

9 сентября 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Главпочтамт в Киеве хотят отремонтировать за 2,7 млн гривен
Главпочтамт в Киеве. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Здание Главпочтамта в Киеве хотят отремонтировать. И потратить на это планируют минимум 2,7 млн гривен.

Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок Prozorro.

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Сообщается, что в здании на Крещатике хотят отремонтировать холл, коридоры, туалет и канализацию. Также планируется обновить освещение, заменить дверь и уложить ламинат на пол.

Всего намерены отремонтировать 29 помещений Главпочтамта, приемную на четвертом этаже здания и один из кабинетов.

Данные о тендере по ремонту Главпочтамта

Завершить ремонтные работы планируется к 31 января следующего года.

Напомним, в столице руководитель одного из коммунальных предприятий предстанет перед судом из-за хищения шести миллионов гривен во время строительства Подольского моста. По данным следствия, еще в декабре 2020 года генподрядчик строительства указал в документах ложные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ.

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