Главпочтамт в Киеве хотят отремонтировать за 2,7 млн гривен
Здание Главпочтамта в Киеве хотят отремонтировать. И потратить на это планируют минимум 2,7 млн гривен.
Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок Prozorro.
Ремонт Главпочтамта в Киеве
Сообщается, что в здании на Крещатике хотят отремонтировать холл, коридоры, туалет и канализацию. Также планируется обновить освещение, заменить дверь и уложить ламинат на пол.
Всего намерены отремонтировать 29 помещений Главпочтамта, приемную на четвертом этаже здания и один из кабинетов.
Завершить ремонтные работы планируется к 31 января следующего года.
Напомним, в столице руководитель одного из коммунальных предприятий предстанет перед судом из-за хищения шести миллионов гривен во время строительства Подольского моста. По данным следствия, еще в декабре 2020 года генподрядчик строительства указал в документах ложные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ.