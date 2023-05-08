Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Голову Київської облради Наталію Гунько відправили у відставку arrow

Голову Київської облради Наталію Гунько відправили у відставку

8 травня 2023 22:39
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Голову Київської облради Наталію Гунько відправили у відставку
Колишня голова Київської обласної ради Наталя Гунько. Фото: Наталя Гунько/facebook
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 8 травня, відбулось засідання позачергової 17-тої сесії Київської обласної ради VIІІ скликання. Депутати відправили голову Київської облради Наталію Гунько у відставку.

Про це інформує Київська обласна рада.

Читайте також:

Голову Київської облради відправили у відставку

Під час засідання було повідомлено про зміни у складі міжфракційної групи "Відродження Київщини". За власним бажанням виключено з її складу 11 депутатів. Голова територіальної виборчої комісії Павло Матвейчук оголосив прізвища нових шести депутатів:

  • від Київської територіальної організації політичної партії "За майбутнє" — Станіслав Поліщук та Євгенія Полікарпова;
  • від Київської територіальної організації політичної партії "Європейська Солідарність" — Ігор Педченко та Алевтина Шнуренко;
  • від Київської територіальної організації політичної партії "Всекраїнське об’єднання "Батьківщина" — Маріанна Овдієнко і Олександр Сімановський.

Вчергове голова ради Наталія Гунько ігнорує питання проєкту "Про заслуховування звіту голови Київської обласної ради за 2022 рік" та не звітує особисто про свою роботу перед депутатським корпусом. Оскільки на сьогоднішнє пленарне засідання вона вкотре не з’явилася.

27 квітня виконавчим апаратом облради була зареєстрована пропозиція від депутатів про скликання та проведення сесії з питанням звільнення голови Київської обласної ради. Також вони вимагають від голови подати звіт за минулий рік її роботи та озвучити його на сесії ради не пізніше 8 травня 2023 року з можливістю ставити депутатами запитання.

Згідно з висновками та рекомендацій комісії Київської обласної ради звіт голови рекомендований до розгляду на пленарному засіданні сесії облради.

Крім того, кожен з депутатів мав змогу ознайомитись ще напередодні попередньої сесії зі звітом голови. Під час голосування, подані дані Наталі Гунько не набрали достатньої кількості голосів підтримки, депутати визнали його незадовільним. За це проголосували 67 осіб.

Зазначається, що Наталія Гунько не написала заяву на звільнення, але відбулося таємне голосування, під час якого 67 з 74 підтримали її відставку. Виконання обов’язків голови Київської обласної ради VIІІ скликання покладено на першого заступника Ярослава Добрянського.

Нагадаємо, що у Києві судили генпрокурора Андрія Костіна. Він злякався відкрити провадження щодо народної депутатки від "Слуги Народу" Ірини Аллахвердієвої.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB