Голову Київської облради Наталію Гунько відправили у відставку

Колишня голова Київської обласної ради Наталя Гунько. Фото: Наталя Гунько/facebook

Сьогодні, 8 травня, відбулось засідання позачергової 17-тої сесії Київської обласної ради VIІІ скликання. Депутати відправили голову Київської облради Наталію Гунько у відставку.

Про це інформує Київська обласна рада.

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Під час засідання було повідомлено про зміни у складі міжфракційної групи "Відродження Київщини". За власним бажанням виключено з її складу 11 депутатів. Голова територіальної виборчої комісії Павло Матвейчук оголосив прізвища нових шести депутатів:

від Київської територіальної організації політичної партії "За майбутнє" — Станіслав Поліщук та Євгенія Полікарпова;

від Київської територіальної організації політичної партії "Європейська Солідарність" — Ігор Педченко та Алевтина Шнуренко;

від Київської територіальної організації політичної партії "Всекраїнське об’єднання "Батьківщина" — Маріанна Овдієнко і Олександр Сімановський.

Вчергове голова ради Наталія Гунько ігнорує питання проєкту "Про заслуховування звіту голови Київської обласної ради за 2022 рік" та не звітує особисто про свою роботу перед депутатським корпусом. Оскільки на сьогоднішнє пленарне засідання вона вкотре не з’явилася.

27 квітня виконавчим апаратом облради була зареєстрована пропозиція від депутатів про скликання та проведення сесії з питанням звільнення голови Київської обласної ради. Також вони вимагають від голови подати звіт за минулий рік її роботи та озвучити його на сесії ради не пізніше 8 травня 2023 року з можливістю ставити депутатами запитання.

Згідно з висновками та рекомендацій комісії Київської обласної ради звіт голови рекомендований до розгляду на пленарному засіданні сесії облради.

Крім того, кожен з депутатів мав змогу ознайомитись ще напередодні попередньої сесії зі звітом голови. Під час голосування, подані дані Наталі Гунько не набрали достатньої кількості голосів підтримки, депутати визнали його незадовільним. За це проголосували 67 осіб.

Зазначається, що Наталія Гунько не написала заяву на звільнення, але відбулося таємне голосування, під час якого 67 з 74 підтримали її відставку. Виконання обов’язків голови Київської обласної ради VIІІ скликання покладено на першого заступника Ярослава Добрянського.

Нагадаємо, що у Києві судили генпрокурора Андрія Костіна. Він злякався відкрити провадження щодо народної депутатки від "Слуги Народу" Ірини Аллахвердієвої.