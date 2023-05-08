Главу Киевского облсовета Наталию Гунько отправили в отставку

Бывший глава Киевского областного совета Наталья Гунько. Фото: Наталья Гунько/facebook

Сегодня, 8 мая, состоялось заседание внеочередной 17-й сессии Киевского областного совета VIII созыва. Депутаты отправили главу Киевского облсовета Наталию Гунько в отставку.

Об этом информирует Киевский областной совет.

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Во время заседания было доложено об изменениях в составе межфракционной группы "Возрождение Киевщины". По собственному желанию исключены из ее состава 11 депутатов. Глава территориальной избирательной комиссии Павел Матвейчук объявил фамилии новых шести депутатов:

от Киевской территориальной организации политической партии "За будущее" — Станислав Полищук и Евгения Поликарпова;

от Киевской территориальной организации политической партии "Европейская Солидарность" — Игорь Педченко и Алевтина Шнуренко;

от Киевской территориальной организации политической партии "Всекраинское объединение "Батькивщина" — Марианна Овдиенко и Александр Симановский.

Вчера председатель совета Наталья Гунько игнорирует вопрос проекта "О заслушивании отчета председателя Киевского областного совета за 2022 год" и не отчитывается лично о своей работе перед депутатским корпусом. Поскольку на сегодняшнее пленарное заседание она еще раз не появилась.

27 апреля исполнительным аппаратом облсовета было зарегистрировано предложение от депутатов о созыве и проведении сессии по вопросу увольнения председателя Киевского областного совета. Также они требуют от председателя подать отчет за прошлый год ее работы и озвучить его на сессии совета не позднее 8 мая 2023 с возможностью задавать депутатами вопросы.

Согласно выводам и рекомендациям комиссии Киевского областного совета, отчет председателя рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании сессии облсовета.

Кроме того, каждый из депутатов имел возможность ознакомиться еще накануне предыдущей сессии с отчетом главы. Во время голосования, данные Натальи Гунько не набрали достаточного количества голосов поддержки, депутаты сочли его неудовлетворительным. За это проголосовали 67 человек.

Отмечается, что Наталья Гунько не написала заявление об увольнении, но состоялось тайное голосование, в ходе которого 67 из 74 поддержали его отставку. Исполнение обязанностей председателя Киевского областного совета VIII созыва возложено на первого заместителя Ярослава Добрянского.

Напомним, что в Киеве судили генпрокурора Андрея Костина. Он испугался открыть производство по народной депутатке от "Слуги Народа" Ирины Аллахвердиевой.