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Головна Київ Горять будівлі та авто — перші наслідки атаки РФ на Київ

Горять будівлі та авто — перші наслідки атаки РФ на Київ

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 00:23
Обстріл Києва 31 липня - в місті пожежі, горять будівлі та авто
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 31 липня масовано атакують Київ "Шахедами". У столиці було вже чути дуже багато вибухів і наразі є інформація про пожежі та пошкодження. 

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Наслідки масованого обстрілу Києва в ніч проти 31 липня

Перші вибухи в столиці було чути ще ввечері, 30 липня, о 23:00. З того моменту вибухи лунають регулярно. У зв'язку з цим багато киян пішли в метро, щоб зберегти своє життя і не постраждати від атаки "Шахедів".

Крім того, ворожий дрон пролетів над однією зі станцій метро, після чого впав десь в парку.

Звуки ППО загалом було чути у багатьох районах столиці, але згідно з офіційними даними, наслідки таки фіксуються поки в Солом'янському та Святошинському районах. Детальніше про обстріл нижче.

Солом'янський район

"Маємо перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі. На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих", — написав Ткаченко о 23:49.

Пізніше він уточнив, що росіяни продовжують завдавати ударів і наразі вже є інформація про 5 локацій у Солом'янському районі. Зокрема, зафіксовано пожежу в освітньому закладів, палають авто, а також впали уламки на 9 поверх житлового будинку.

"У Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі. Інформація про постраждалих встановлюється", — додав Ткаченко о 00:06.

Оновлено о 00:30

"Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада виїхала. Над Києвом ще не менше восьми ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — уточнив мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 00:40

"Пошкодження чи загоряння внаслідок ворожої атаки зафіксовані на шести локаціях у Соломʼянському районі та на одній — у Святошинському. Атака на столицю триває. Не залишайте укриттів!", — написав мер столиці.

Оновлено о 00:51

Віталій Кличко поінформував, в Солом'янському районі через атаку РФ постраждала людина, її госпіталізували.

Водночас Ткаченко уточнив, що постраждалим є чоловік.

Інші обстріли

Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня звуки вибухів лунали в Одеській області. Росіяни теж запускали тоді "Шахеди".

Крім того, ми писали, що зранку 28 липня вибухи було чути у Старокостянтинові Хмельницької області. Того ранку росіяни випустили ракети "Кинджал".

Київ пожежа вибух обстріли дрон Шахід-136 Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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