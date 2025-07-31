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Главная Киев Горят здания и авто — первые последствия атаки РФ на Киев

Горят здания и авто — первые последствия атаки РФ на Киев

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 00:23
Обстрел Киева 31 июля - в городе пожары, горят здания и авто
Спасатель тушит пожар после обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 31 июля массированно атакуют Киев "Шахедами". В столице было уже слышно очень много взрывов и сейчас есть информация о пожарах и повреждениях. 

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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Последствия массированного обстрела Киева в ночь на 31 июля

Первые взрывы в столице были слышны еще вечером, 30 июля, в 23:00. С того момента взрывы раздаются регулярно. В связи с этим многие киевляне ушли в метро, чтобы сохранить свою жизнь и не пострадать от атаки "Шахедов".

Кроме того, вражеский дрон пролетел над одной из станций метро, после чего упал где-то в парке.

Звуки ПВО в целом были слышны во многих районах столицы, но согласно официальным данным, последствия таки фиксируются пока в Соломенском и Святошинском районах. Подробнее об обстреле ниже.

Соломенский район

"Есть первые последствия вражеской атаки в Соломенском районе. На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших", — написал Ткаченко в 23:49.

Позже он уточнил, что россияне продолжают наносить удары и сейчас уже есть информация о 5 локациях в Соломенском районе. В частности, зафиксирован пожар в образовательном заведении, горят авто, а также упали обломки на 9 этаж жилого дома.

"В Соломенском районе горит квартира на 5 этаже. Информация о пострадавших устанавливается", — добавил Ткаченко в 00:06.

Обновлено в 00:30

"Вызов медиков в Соломенский район. Бригада выехала. Над Киевом еще не менее восьми вражеских БпЛА. Находитесь в укрытиях", — уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 00:40

"Повреждения или возгорания в результате вражеской атаки зафиксированы на шести локациях в Соломенском районе и на одной — в Святошинском. Атака на столицу продолжается. Не покидайте укрытий!", — написал мэр столицы.

Другие обстрелы

Напомним, что в ночь на 29 июля звуки взрывов раздавались в Одесской области. Россияне тоже запускали тогда "Шахеды".

Кроме того, мы писали, что утром 28 июля взрывы были слышны в Староконстантинове Хмельницкой области. В то утро россияне выпустили ракеты "Кинжал".

Киев пожар взрыв обстрелы дрон Шахид-136 Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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