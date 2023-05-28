Падіння уламків у кількох районах столиці: є загиблий, — КМВА
У Києві пролунала серія вибухів у ніч проти неділі, 28 травня, на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні.
У Печерському районі Києва попередньо внаслідок потрапляння уламків сталося загорання даху будинку. Щодо постраждалих інформація уточняється.
"В Печерському районі пожежа на даху 9-ти поверхового будинку внаслідок падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце", — пише Кличко.
Наші військові збивають ворожі повітряні цілі і надалі.
Кличко також попередив, що на Київ іде наступна хвиля БПЛА.
"Залишайтеся в укриттях. Атака масована!" — зазначив мер.
Нагадаємо, в Україні триває повітряна тривога. Усім потрібно перебувати в укритті.