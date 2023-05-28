Падіння уламків у кількох районах столиці: є загиблий, — КМВА

У столиці оголошено повітряну тривогу. Фото: REUTERS

У Києві пролунала серія вибухів у ніч проти неділі, 28 травня, на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні.

У Печерському районі Києва попередньо внаслідок потрапляння уламків сталося загорання даху будинку. Щодо постраждалих інформація уточняється.

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"В Печерському районі пожежа на даху 9-ти поверхового будинку внаслідок падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце", — пише Кличко.

Наші військові збивають ворожі повітряні цілі і надалі.

Кличко також попередив, що на Київ іде наступна хвиля БПЛА.

"Залишайтеся в укриттях. Атака масована!" — зазначив мер.

Нагадаємо, в Україні триває повітряна тривога. Усім потрібно перебувати в укритті.