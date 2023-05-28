Падение обломков в нескольних районах столицы, есть погибший, — КМВА

В столице объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS

В Киеве прозвучала серия взрывов в ночь на воскресенье, 28 мая, на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине.

В Печерском районе Киева предварительно в результате попадания обломков произошло возгорание крыши дома. Насчет пострадавших информация уточняется.

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"В Печерском районе пожар на крыше 9-ти этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место", — пишет Кличко.

Наши военные сбивают вражеские воздушные цели и дальше.

Кличко также предупредил, что на Киев идет следующая волна БПЛА.

"Оставайтесь в укрытиях. Атака массирована!" – отметил мэр.

Напомним, в Украине продолжается воздушная тревога. Всем нужно находиться в укрытии.