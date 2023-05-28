Падение обломков в нескольних районах столицы, есть погибший, — КМВА
В Киеве прозвучала серия взрывов в ночь на воскресенье, 28 мая, на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине.
В Печерском районе Киева предварительно в результате попадания обломков произошло возгорание крыши дома. Насчет пострадавших информация уточняется.
"В Печерском районе пожар на крыше 9-ти этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место", — пишет Кличко.
Наши военные сбивают вражеские воздушные цели и дальше.
Кличко также предупредил, что на Киев идет следующая волна БПЛА.
"Оставайтесь в укрытиях. Атака массирована!" – отметил мэр.
Напомним, в Украине продолжается воздушная тревога. Всем нужно находиться в укрытии.