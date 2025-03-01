Прогноз погоди у Києві 2 березня — точний прогноз погоди у столиці

Жінка йде містом у дощову погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 2 березня, буде хмарною та вологою. Очікується невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 2 березня

У ніч проти неділі в Києві очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом.

Температура повітря вночі становитиме -2...0 °C, а вітер сягатиме 5-10 м/с. Вдень прогнозується +3…+5 °C, можливий мокрий сніг із дощем.

У Київській області теж подекуди очікуються опади. Проте у регіоні буде дещо тепліше — синоптики прогнозують вдень до +7 °C.

Прогноз погоди у Києві на 2 березня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що наступного тижня в Україні очікується значне потепління.

А жителів Одеси синоптики попереджають про погіршення погодних умов 2 березня.