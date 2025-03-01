Прогноз погоды в Киеве 2 марта — точный прогноз погоды в столице

Готовьте резиновые сапоги — Киев завтра накроет весенняя непогода
Погода в Киеве и области завтра, 2 марта, будет облачной и влажной. Ожидается небольшой мокрый снег.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 2 марта
В ночь на воскресенье в Киеве ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом.
Температура воздуха в столице ночью будет -2...0 °C, а ветер будет достигать 5-10 м/с. Днем прогнозируется +3...+5 °C, возможен мокрый снег с дождем.
В Киевской области тоже местами ожидаются осадки. Однако в регионе будет несколько теплее — синоптики прогнозируют днем до +7 °C.
Ранее мы сообщали, что на следующей неделе в Украине ожидается значительное потепление.
А жителей Одессы синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 2 марта.
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