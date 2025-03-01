Прогноз погоды в Киеве 2 марта — точный прогноз погоды в столице

Женщина идет по городу в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 2 марта, будет облачной и влажной. Ожидается небольшой мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 2 марта

В ночь на воскресенье в Киеве ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом.

Температура воздуха в столице ночью будет -2...0 °C, а ветер будет достигать 5-10 м/с. Днем прогнозируется +3...+5 °C, возможен мокрый снег с дождем.

В Киевской области тоже местами ожидаются осадки. Однако в регионе будет несколько теплее — синоптики прогнозируют днем до +7 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 2 марта. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что на следующей неделе в Украине ожидается значительное потепление.

А жителей Одессы синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 2 марта.