Погода у Києві 18 квітня — очікується справжня спека

Тепла погода на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві та Київській області у п'ятницю, 18 квітня, буде тепла весняна погода без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень +18...+24 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Синоптики розповіли, що завтра у Києві буде мінлива хмарність, але без опадів. Натомість варто чекати південно-східного вітру з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, а вдень підніметься до +19...+24 °C. В самому Києві буде не холодніше: вночі +10...+12 °C, а вдень стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +21...+23 °C.

Скриншот допису Гідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де 18 квітня зіпсується погода. Там будуть дощі та рвучкий вітер.

Крім того, можливе аномальне похолодання у травні. Місцями до кількох градусів вище нуля, а подекуди ймовірні заморозки.