Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Готуйтесь до спеки — які сюрпризи готує погода у Києві завтра arrow

Готуйтесь до спеки — які сюрпризи готує погода у Києві завтра

17 квітня 2025 17:53
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Києві 18 квітня — очікується справжня спека
Тепла погода на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Києві та Київській області у п'ятницю, 18 квітня, буде тепла весняна погода без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень +18...+24 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Реклама
Читайте також:

Погода в Києві 18 квітня

Синоптики розповіли, що завтра у Києві буде мінлива хмарність, але без опадів. Натомість варто чекати південно-східного вітру з поривами 7-12 м/с. 

Температура повітря у Київській області вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, а вдень підніметься до +19...+24 °C. В самому Києві буде не холодніше: вночі +10...+12 °C, а вдень стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +21...+23 °C. 

Погода в Києві 18 квітня
Скриншот допису Гідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де 18 квітня зіпсується погода. Там будуть дощі та рвучкий вітер. 

Крім того, можливе аномальне похолодання у травні. Місцями до кількох градусів вище нуля, а подекуди ймовірні заморозки.

погода Київ Київська область потепління весна температура повітря
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама