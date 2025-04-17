Погода в Киеве 18 апреля — ожидается настоящая жара

Теплая погода на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в пятницу, 18 апреля, будет теплая весенняя погода без осадков. Столбики термометров будут показывать днем +18...+24 °C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Синоптики рассказали, что завтра в Киеве будет переменная облачность, но без осадков. Зато стоит ждать юго-восточного ветра с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а днем поднимется до +19...+24 °C. В самом Киеве будет не холоднее: ночью +10...+12 °C, а днем столбики термометров "подпрыгнут" до +21...+23 °C.

Скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где 18 апреля испортится погода. Там будут дожди и порывистый ветер.

Кроме того, возможно аномальное похолодание в мае. Местами до нескольких градусов выше нуля, а иногда вероятны заморозки.