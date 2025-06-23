Погода в Києві 24 червня — детальний прогноз в місті та по області

Блискавка в Києві. Фото: УНІАН

У вівторок, 24 червня, на території Київської області та в самому Києві очікується мінлива погода Удень практично повсюди пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі опади можливі локально, але в більшості регіонів буде сухо.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди в Київській області 24 червня

По Київщині у вівторок, 24 червня, буде вітер південно-західного та західного напрямку, швидкістю 7–12 м/с. Температурні показники по області коливатимуться в межах +10...+15°C уночі та +20...+25°C вдень.

Температура повітря по Київській області 24 червня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Києві 24 червня

У Києві нічна температура становитиме +13...+15°C, а денна — +22...+24°C. Вночі без опадів, можливий слабкий вітер. Зранку можливий невеликий дощ, а вдень може піти злива та посилитися вітер. Ближче до вечора опади можуть стати ряснішими.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про грози та дощі, які накриють Україну.

Тим часом синоптики склали прогноз погоди по Україні на цей тиждень та назвали області, де буде дуже спекотно.