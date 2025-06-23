Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Готуйтеся до грозової бурі — прогноз погоди на завтра у Києві

Готуйтеся до грозової бурі — прогноз погоди на завтра у Києві

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 15:12
Погода в Києві 24 червня — детальний прогноз в місті та по області
Блискавка в Києві. Фото: УНІАН
Ключові моменти Прогноз погоди в Київській області 24 червня Прогноз погоди в Києві 24 червня

У вівторок, 24 червня, на території Київської області та в самому Києві очікується мінлива погода Удень практично повсюди пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі опади можливі локально, але в більшості регіонів буде сухо.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Київській області 24 червня

По Київщині у вівторок, 24 червня, буде вітер південно-західного та західного напрямку, швидкістю 7–12 м/с. Температурні показники по області коливатимуться в межах +10...+15°C уночі та +20...+25°C вдень.

null
Температура повітря по Київській області 24 червня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Києві 24 червня

У Києві нічна температура становитиме +13...+15°C, а денна — +22...+24°C. Вночі без опадів, можливий слабкий вітер. Зранку можливий невеликий дощ, а вдень може піти злива та посилитися вітер. Ближче до вечора опади можуть стати ряснішими. 

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про грози та дощі, які накриють Україну. 

Тим часом синоптики склали прогноз погоди по Україні на цей тиждень та назвали області, де буде дуже спекотно

погода Київ Київська область синоптик прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації