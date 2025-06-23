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Главная Киев Готовьтесь к грозовой буре — прогноз погоды на завтра в Киеве

Готовьтесь к грозовой буре — прогноз погоды на завтра в Киеве

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Дата публикации 23 июня 2025 15:12
Погода в Киеве 24 июня — подробный прогноз в городе и по области
Молния в Киеве. Фото: УНИАН
Ключові моменти Прогноз погоды в Киевской области 24 июня Прогноз погоды в Киеве 24 июня

Во вторник, 24 июня, на территории Киевской области и в самом Киеве ожидается переменчивая погода Днем практически повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью осадки возможны локально, но в большинстве регионов будет сухо.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

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Прогноз погоды в Киевской области 24 июня

По Киевской области во вторник, 24 июня, будет ветер юго-западного и западного направления, скоростью 7-12 м/с. Температурные показатели по области будут колебаться в пределах +10...+15°C ночью и +20...+25°C днем.

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Температура воздуха по Киевской области 24 июня. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве 24 июня

В Киеве ночная температура составит +13...+15°C, а дневная — +22...+24°C. Ночью без осадков, возможен слабый ветер. Утром возможен небольшой дождь, а днем может пойти ливень и усилиться ветер. Ближе к вечеру осадки могут стать более обильными.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о грозах и дождях, которые накроют Украину.

Тем временем синоптики составили прогноз погоды по Украине на эту неделю и назвали области, где будет очень жарко.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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