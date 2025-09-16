Прогноз погоди в Києві та області на 17 вересня — попередження синоптиків

Готуйтеся до сильної негоди — прогноз погоди в Києві на завтра
Завтра, 17 вересня, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі йтиме помірний дощ, а вдень можливі значні опади.
Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.
Погода в Києві та в області 17 вересня
Вітер протягом доби змінюватиме напрямок: уночі буде південно-східний, а згодом перейде на північно-західний, швидкість 5–10 м/с
Температура повітря по області вночі становитиме +9...+14 °C, удень +15...+20 °C. У столиці нічна температура буде на рівні +12...+14 °C, денна буде в межах +15...+17 °C.
Окрім того, Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у Києві та по області.
17 вересня прогнозується значний дощ, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, у деяких областях України прогнозують сильну зливу та подекуди грози й градом.
Також синоптики спрогнозували погоду в Україні на вересень та коли прийдуть заморозки.
Читайте Новини.LIVE!