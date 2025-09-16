Відео
Готуйтеся до сильної негоди — прогноз погоди в Києві на завтра

Готуйтеся до сильної негоди — прогноз погоди в Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 14:57
Прогноз погоди в Києві та області на 17 вересня — попередження синоптиків
Злива в Києві. Фото: УНІАН

Завтра, 17 вересня, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі йтиме помірний дощ, а вдень можливі значні опади.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Читайте також:

Погода в Києві та в області 17 вересня

Вітер протягом доби змінюватиме напрямок: уночі буде південно-східний, а згодом перейде на північно-західний, швидкість 5–10 м/с

Температурна карта Київщини 17 вересня. Фото: скриншот

Температура повітря по області вночі становитиме +9...+14 °C, удень +15...+20 °C. У столиці нічна температура буде на рівні +12...+14 °C, денна буде в межах +15...+17 °C.

Окрім того, Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у Києві та по області.

Попередження синоптиків. Фото: Укргідрометцентр

17 вересня прогнозується значний дощ, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, у деяких областях України прогнозують сильну зливу та подекуди грози й градом

Також синоптики спрогнозували погоду в Україні на вересень та коли прийдуть заморозки.

погода Київ Київська область дощ прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
