Прогноз погоды в Киеве и области на 17 сентября — предупреждение синоптиков

Ливень в Киеве. Фото: УНИАН

Завтра, 17 сентября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти умеренный дождь, а днем возможны значительные осадки.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Киеве и области 17 сентября

Ветер в течение суток будет менять направление: ночью будет юго-восточный, а затем перейдет на северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Температурная карта Киевской области 17 сентября. Фото: скриншот

Температура воздуха по области ночью составит +9...+14 °C, днем +15...+20 °C. В столице ночная температура будет на уровне +12...+14 °C, дневная будет в пределах +15...+17 °C.

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве и по области.

Предупреждение синоптиков. Фото: Укргидрометцентр

17 сентября прогнозируется значительный дождь, что соответствует І уровню опасности (желтый).

Напомним, сегодня, 16 сентября, в некоторых областях Украины прогнозируют сильный ливень и местами грозы з градом.

Также синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сентябрь и когда придут заморозки.