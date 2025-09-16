Прогноз погоды в Киеве и области на 17 сентября — предупреждение синоптиков

Готовьтесь к сильной непогоде — прогноз погоды в Киеве на завтра
Завтра, 17 сентября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти умеренный дождь, а днем возможны значительные осадки.
Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.
Погода в Киеве и области 17 сентября
Ветер в течение суток будет менять направление: ночью будет юго-восточный, а затем перейдет на северо-западный, скорость 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +9...+14 °C, днем +15...+20 °C. В столице ночная температура будет на уровне +12...+14 °C, дневная будет в пределах +15...+17 °C.
Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве и по области.
17 сентября прогнозируется значительный дождь, что соответствует І уровню опасности (желтый).
Напомним, сегодня, 16 сентября, в некоторых областях Украины прогнозируют сильный ливень и местами грозы з градом.
Также синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сентябрь и когда придут заморозки.
