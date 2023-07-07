Готувала вечерю: у Києві пожежники врятували жінку із задимленої квартири
Вогнеборці врятували жінку із задимленої квартири. Загоряння сталося через залишену без нагляду їжу на плиті.
Про це повідомляє головне управління ДСНС України у м. Києві.
Через приготування їжі ледь не загинула
Зазначається, що о 20:37 у девʼятиповерхівці на пр-ті Академіка Палладіна, 24, на другому поверсі внаслідок підгорання їжі сталося задимлення квартири.
Рятувальники оперативно прибули на виклик та врятували жінку із задимленої квартири. Потерпілу передано медикам з ознаками отруєння продуктами горіння.
"Зазначаємо, що останнім часом більшість викликів, на які виїжджають вогнеборці, пов'язані з подібною побутовою необачністю людей. Закликаємо бути пильними та обережними під час приготування їжі, адже це ваша безпека та безпека тих, хто живе поруч", — зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Одещині загорівся будинок. Відомо про одного потерпілого.