Готувала вечерю: у Києві пожежники врятували жінку із задимленої квартири

Ілюстративне зображення пожежі на кухні. Фото: google.com

Вогнеборці врятували жінку із задимленої квартири. Загоряння сталося через залишену без нагляду їжу на плиті.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у м. Києві.

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Зазначається, що о 20:37 у девʼятиповерхівці на пр-ті Академіка Палладіна, 24, на другому поверсі внаслідок підгорання їжі сталося задимлення квартири.

Рятувальники оперативно прибули на виклик та врятували жінку із задимленої квартири. Потерпілу передано медикам з ознаками отруєння продуктами горіння.

"Зазначаємо, що останнім часом більшість викликів, на які виїжджають вогнеборці, пов'язані з подібною побутовою необачністю людей. Закликаємо бути пильними та обережними під час приготування їжі, адже це ваша безпека та безпека тих, хто живе поруч", — зазначили в ДСНС.

У Києві пожежники врятували жінку із задимленої квартири. Скриншот

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