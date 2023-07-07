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Готовила ужин: в Киеве пожарные спасли женщину из задымленной квартиры

7 июля 2023 17:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Готовила ужин: в Киеве пожарные спасли женщину из задымленной квартиры
Иллюстративный образ пожара на кухне. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Пожарные спасли женщину из задымленной квартиры. Возгорание произошло из-за оставленной без присмотра пищи на плите.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

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Отмечается, что в 20:37 в девятиэтажке на пр-те Академика Палладина, 24, на втором этаже в результате подгорания пищи произошло задымление квартиры.

Спасатели оперативно прибыли по вызову и спасли женщину из задымленной квартиры. Пострадавшая передана медикам с признаками отравления продуктами горения.

"Отмечаем, что в последнее время большинство вызовов, на которые выезжают пожарные, связано с подобной бытовой опрометчивостью людей. Призываем быть бдительными и осторожными во время приготовления пищи, ведь это ваша безопасность и безопасность живущих рядом", — отметили в ГСЧС. 

 

В Киеве пожарные спасли женщину из задымленной квартиры. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области загорелся дом. Известно об одном потерпевшем.

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