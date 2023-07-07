Готовила ужин: в Киеве пожарные спасли женщину из задымленной квартиры
Пожарные спасли женщину из задымленной квартиры. Возгорание произошло из-за оставленной без присмотра пищи на плите.
Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Из-за приготовления пищи чуть не погибла
Отмечается, что в 20:37 в девятиэтажке на пр-те Академика Палладина, 24, на втором этаже в результате подгорания пищи произошло задымление квартиры.
Спасатели оперативно прибыли по вызову и спасли женщину из задымленной квартиры. Пострадавшая передана медикам с признаками отравления продуктами горения.
"Отмечаем, что в последнее время большинство вызовов, на которые выезжают пожарные, связано с подобной бытовой опрометчивостью людей. Призываем быть бдительными и осторожными во время приготовления пищи, ведь это ваша безопасность и безопасность живущих рядом", — отметили в ГСЧС.
Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области загорелся дом. Известно об одном потерпевшем.