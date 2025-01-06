Теракт серед військових на Київщині — СБУ викрила агентурну мережу

Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

Служба безпеки викрила агентурну мережу російських спецслужб, яка планувала масовий теракт серед військових у Київській області. Неповнолітнього терориста та трьох інших агентів, причетних до планування цього злочину, затримали.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Що планували агенти РФ

В СБУ розповіли, що затримали чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.

За матеріалами слідства, саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який на режимний об’єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку як тільки юнак зайде у приміщення.

Водночас сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі.

"Цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один "військовий" підриває інших на знак протесту", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про ворожих поплічників

Зазначається, що контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і трьох інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано. Відомо, що всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з Росії.

Одним з агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Ще один учасник мережі — 19-річний молодик, який, за попередніми даними, перевіз вибухівку і військову форму із "початкового тайника" у схрон, де їх забрав 16-річний агент.

Сам "початковий тайник" облаштували дві жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб РФ зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці.

Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

Обшуки у злочинців

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї з агенток вилучили 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження.

Яке покарання чекає на колаборантів

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану ( ч. 2 ст. 111);

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 263).

Наразі усі затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Херсонській області викрили колаборанта, який командував російськими бойовиками. За вчинене його заочно засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що житель Харківщини обіймав посаду "оперуповноваженого карного розшуку" в незаконно створеному поліцейському органі в Ізюмі. За це чоловіка засудили до ув'язнення.