Теракт среди военных на Киевщине — СБУ разоблачила агентурную сеть

Задержание подозреваемой. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила агентурную сеть российских спецслужб, которая планировала массовый теракт среди военных в Киевской области. Несовершеннолетнего террориста и трех других агентов, причастных к планированию этого преступления, задержали.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Что планировали агенты РФ

В СБУ рассказали, что задержали четырех участников агентурной сети РФ, которые готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны.

По материалам следствия, самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке, который на режимный объект должен был доставить несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца. Враг отслеживал его передвижения в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку как только юноша зайдет в помещение.

В то же время сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный конец. Он думал, что СВУ взорвут после того, как он выйдет из здания.

"Этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри Сил обороны, когда один "военный" подрывает других в знак протеста", — говорится в сообщении.

Что известно о вражеских приспешниках

Отмечается, что контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские планы и приняла комплекс мер, чтобы предотвратить теракт. В результате несовершеннолетнего террориста и трех других агентов, которые причастны к планированию этого преступления, задержаны. Известно, что все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из России.

Одним из агентов оказался 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от оккупантов координаты схрона, в котором взял взрывчатку и военную форму.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Еще один участник сети — 19-летний молодой человек, который, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму из "начального тайника" в схрон, где их забрал 16-летний агент.

Сам "начальный тайник" обустроили две жительницы Винницкой области. Они по видеоинструкции представителя спецслужб РФ сделали взрывное устройство и спрятали его в определенном месте.

Задержание подозреваемой. Фото: СБУ

Обыски у преступников

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором. Также у одной из агенток изъяли 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления самодельного средства поражения.

Какое наказание ждет коллаборантов

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111);

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 263).

В настоящее время все задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области разоблачили коллаборанта, который командовал российскими боевиками. За содеянное его заочно приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали, что житель Харьковщины занимал должность "оперуполномоченного уголовного розыска" в незаконно созданном полицейском органе в Изюме. За это мужчину приговорили к заключению.