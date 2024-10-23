У Києві готували теракт — СБУ затримала диверсантів

Співробітники СБУ з затриманою агенткою. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентів російського Головного розвідувального управління, які готували теракт у Києві. Злочин мав статися в багатолюдному місці столиці.

Про це повідомили у СБУ у середу, 23 жовтня.

Читайте також:

Готували теракт у Києві

За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць Києва.

За даними контррозвідки СБУ, метою загарбників була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва. Таким чином ворог хотів посіяти паніку серед цивільних громадян.

Для вчинення теракту розвідка РФ дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків у Телеграм-каналах.

Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів.

Вибухівку, яка мала бути приведена до дії за допомогою двох телефонів, жінка мала дістати зі спеціального схрону. Його геолокацію окупанти планували "скинути" дівчині напередодні теракту.

"Встановлено, що вона перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського гру, який знаходився на тимчасово захопленій частині території Запорізької області", — уточнили в СБУ.

До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Вони отримали контрольне завдання — підпалити техніку ЗСУ під Запоріжжям.

Затриманий російський агент. Фото: СБУ

Вилучені в диверсантів телефони і документи. Фото: СБУ

Як СБУ протидіяла диверсантам

Щоб запобігти злочину контррозвідники СБУ затримали обох зрадників "на гарячому", коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), яка виконувала завдання на південному фронті.

На місці події у затриманих вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони. В телефоні було збережено докази злочинною діяльності агентів.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Листування агента з куратором. Фото: скриншот

Листування агента з куратором. Фото: скриншот

Листування агента з куратором. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що співробітники СБУ інсценували вбивство бізнесмена і керівника громадської організації Геннадія Байбутяна. Насправді підприємець живий, а замовник злочину затриманий.

Також Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла незаконному продажу трофейної зброї та боєприпасів у чотирьох регіонах країни.